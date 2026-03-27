Erzurum Şehir Hastanesi'nde sahte engelli raporu vurgunu: 13 kişi tutuklandı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde, ÖTV muafiyetinden faydalanmak için engelli aracı almak isteyen kişilerin, hastanede görevli doktor ve sağlık çalışanları ile birlikte hareket ederek sahte rapor aldıkları iddiasına ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

"Kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Rüşvet" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip ile iletişim denetlenmesi tedbirleri uygulandı.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 60 kişi hakkında araştırma yapıldı. Bunlardan 22'si hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 7'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerden 2'si ise doğrudan serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca sahte engelli raporu ile alındığı tespit edilen araçlara da şerh konuldu.

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin de açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma neticesinde 60 şüpheli hakkında araştırmalar tamamlanmış olup, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerden 1'i emniyet aşamasında serbest bırakılmış, ifadeleri alınan şüphelilerin 1'i Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış, diğer şüphelilerden bir kısmı tutuklama talebiyle, bir kısmı ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Erzurum Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgulamalar neticesinde 13 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında sahte engelli raporu ile alındığı tespit edilen araçlara şerh konulmuştur.”