Erzurum Valiliği, açık alanda alkollü içki tüketimini yasakladı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 12:34

Güncelleme: 04.09.2024 - 12:36

Erzurum Valiliği, kentin valisi Mustafa Çiftçi'nin imzasıyla web sitesinde yayımladığı kararla il sınırları içinde açık alanlarda alkollü içki tüketimine yasaklama getirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, açık alanda alkollü içki tüketirken çevreyi rahatsız eden kişilere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ile cezai yaptırım uygulanacak.

Kararın 5442 sayılı İl İdare Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa dayanılarak alındığı belirtildi.

KAMUYA AÇIK ALANLARDA YASAKLANDI

Hazırlanan kararda alkollü içki tüketiminin kısıtlandığı alanlar şöyle sıralandı:

• Kamunun istifadesine açık olan park/bahçeler ile piknik ve mesire alanlarında,

• Eğitim ve öğretim kurumları ile öğrenci yurtlarının çevrelerinde (200 metre çevrelerinde),

• İbadethaneler ve eklentileri ile bahçelerinde (200 metre çevrelerinde),

• Otogarlar ve terminallerde,

• Tarihi ve kültürel mekânlarda (Tabyalar, Kale vb. yerler),

• Terk edilmiş yapılar ile inşaat ve metruk binalarda,

• Mezarlıklarda, köprülerin altlarında ve alt-üst yaya geçitlerinde alkol tüketilmesinin yasaklanarak, bu karara uymayanlar hakkında fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesinin ihlalinden işlem yapılması amaçlanmaktadır.