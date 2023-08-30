İstanbul Valiliği’nden yeni ‘alkol yasağı’ açıklaması!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 18:05

Güncelleme: 30.08.2023 - 18:14

İstanbul Valisi Davut Gül’ün yayımladığı, “Alkol Satışı ve Alkollü İçeceklerin Tüketimi" genelgesi kamuoyunda gündem olurken genelge yurttaşların kafa karışıklıklarını gidermeye yetmedi. Genelgenin ardından park ve bahçelerde alkol tüketiminin yasaklanıp yasaklanmadığı sorusu yanıt bulmadı. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Valilikten yeni bir asçıklama geldi.

"KAFA KARIŞIKLIĞI ORTAYA ÇIKTI"

T24’ten Gözde Yel’e konuşan İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emin Gökçegözoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Biz, yayımladığımız genelgede, kamu kurumlarına, ‘kanunlardan kaynaklanan sorumluluğunuzu yerine getirin’ diye bir hatırlatma yapıyoruz. Yani, ‘toplumun huzurunu bozacak şekilde davranışlara sebep veriliyorsa’ buna müdahale edin deniliyor. İçki yasağı için kanun gerekli. Bizim yeni bir kararımız yok. Kendi halinde içkisini içen vatandaşa herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Genelgede bir yasaklama söz konusu değil. Vatandaşı rahatsız edecek, parklarda, çocukların olduğu ortamda alkol tüketmek tabii ki hoş karşılanmıyor ama bu uygulama şikâyet ve sarhoşluktan dolayı çevreye zarar vermeye yönelik yapılacak. Vatandaş parka gitmiş, iki bira içiyor, bu değil bizim meselemiz. Genelgede kafa karışıklığı ortaya çıktı. Burada kastedilen sarhoşluktan dolayı çevreye rahatsızlık veriyorsa, şikâyet varsa polis buna uygulama yapacak. Vatandaş gitmiş Maçka Parkı’nda, Caddebostan’da ya da herhangi bir yerde arkadaş grubu ile ufak tefek bir şeyler yiyip içiyor, bunlarla bizim bir meselemiz yok. Ancak çevreye rahatsızlık veriliyorsa uygulama yapılacak."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da halka açık yerlerde alkol tüketiminin yasaklandığı duyurulmuş, Valiliğin kurumlara gönderdiği yazıya Cumhuriyet ulaşmıştı. O yazıda, "olay çıkartanların ekseriyetle alkollü olduğu" ifade edilmişti.

Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Bununla birlikte; 17.08.2023 tarihinde yayımladığımız genelgeyle, 4250 sayılı kanunla belirlenen alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini ilgili kurumlara (Kaymakamlık ve Belediyeler) hatırlatmış bulunmaktayız.

İstanbul Valiliği olarak bu hatırlatma genelgesini yayımlamamızda, İlçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur.

Hatırlatma genelgemizde özetle kanunla belirlenmiş;

- 18 yaş altı çocuklara alkol satışının yapılmaması,

- Ruhsatlı Alkol satışı yapılan Lokanta ve Restoranlar dışında 22.00 – 06.00 saatleri arasında Perakende alkol satışının yapılamayacağı,

- Sarhoşluk sebebiyle halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmemesi,

- Alkol satışı ve tüketilmesi; ruhsatı bulunan işletmeler dışında yapılmaması. (Park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı, plaj vb. alanlarda)

- Bahsi geçen yerlerde emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinin etkin denetimleriyle asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan vermemesi

Hususlarında ilgili birimler talimatlandırılmıştır."