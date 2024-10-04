Erzurum'da 2 bin 56 altın sikke ile kaçak tütün mamulleri ele geçirildi

Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 2 kilogram sahte altın, 2 bin 56 altın sikke ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Erzurum'da 2 bin 56 altın sikke ile kaçak tütün mamulleri ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:50

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kent genelinde eylül ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı ev ve adreslere operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda çay ve tütün tespit köpeği Zahir'in de katıldığı operasyonlarda, 2 kilogram sahte altın, 2 bin 56 altın sikke, 95 bin 159 sigara kağıdı, 85 bin 40 sigara filtresi, 595 bin 141 makaron, 223 bin 957 içi tütün ile doldurulmuş makaron, 6 bin 850 paket sigara, 2 kilo 123 gram tütün, 500 puro, elektronik makaron doldurma makinesi, 2 tabanca, 4 av tüfeği, 165 fişek, 2 kılıç ile 3 dedektör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Erzurum #Operasyon #sahte altın

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