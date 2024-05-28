Erzurum'da, 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Erzurum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1'i ağır, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 03.00 sıralarında, Aziziye ilçesi Belediye Hizmet Binası önünden geçen E-80 kara yolunda meydana geldi. Enes Kola'nın kullandığı 25 ADP 297 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta, Hasan Ekinci idaresindeki 16 AGP 873 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye erleri tarafından bulundukları yerlerden çıkarıldı.
Kazada, Furkan Kurç ile Fatime Kurç olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Serap Kurç da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılar Hasan Ekinci, Semanur Ekinci, Sevgi Kurç, Enes Kola ve Gözde Yağmur Ekinci'nin tedavileri ise hastanede sürüyor. Yaralılardan Semanur Ekinci'nin durumunun ise ağır olduğu bildirildi.
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