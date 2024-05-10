Gençlerbirliği forması da giymişti: Nijeryalı efsane Babangida, trafik kazası geçirdi!

Yayınlanma: 10.05.2024 - 16:13

Güncelleme: 10.05.2024 - 16:20

Bir dönem ülkemizde Gençlerbirliği forması giyen Nijeryalı futbol efsanesi Tijani Babangida, trafik kazasında ağır yaralandı.

Ajax forması giydiği 5 sezonda adını tüm dünya kamuyouna duyuran ve 1998 Dünya Kupası performansıyla da takdir toplayan Tijani Babangida, kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Ibrahim Babangida ile birlikte Nijerya'da büyük bir trafik kazası geçirdi.

Tijani Babangida'nın kardeşi Ibrahim Babangida, kazada hayatını kaybetti. Tijani'nin hayati tehlikesi devam ederken Tijani'nin eşi ve bir çalışanının da hayati tehlikesi olduğu belirtildi.