Gençlerbirliği forması da giymişti: Nijeryalı efsane Babangida, trafik kazası geçirdi!
Gençlerbirliği ve Ajax formaları giyen Nijeryalı futbol efsanesi Tijani Babangida, trafik kazası geçirdi. Tijani'nin hayati tehlikesi devam ederken, kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Ibrahim Babangida, kazada hayatını kaybetti.
Bir dönem ülkemizde Gençlerbirliği forması giyen Nijeryalı futbol efsanesi Tijani Babangida, trafik kazasında ağır yaralandı.
Ajax forması giydiği 5 sezonda adını tüm dünya kamuyouna duyuran ve 1998 Dünya Kupası performansıyla da takdir toplayan Tijani Babangida, kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Ibrahim Babangida ile birlikte Nijerya'da büyük bir trafik kazası geçirdi.
Tijani Babangida'nın kardeşi Ibrahim Babangida, kazada hayatını kaybetti. Tijani'nin hayati tehlikesi devam ederken Tijani'nin eşi ve bir çalışanının da hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rabia Topuz, yoğun bakıma kaldırıldı
- 'Radikal adımlar atılmazsa...'
- Sertab Erener yeniden Eurovision'da
- 'Bir müddet sonra parti kurarlar bundan emin olun'
- Ece Üner'in 'Taha Hüseyin Karagöz' eleştirisi gündemde
- 'Sarayı göremiyoruz ama alınan belediyeleri görüyoruz'
- 'Ana hedef Recep Tayyip Erdoğan'
- AKP'den CHP'ye geçen Çekmeköy'de yeni dönem
- 'Artan maliyetler karşısında...'
- 3 üst düzey isme uzaklaştırma