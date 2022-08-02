Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 04:40
Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesi olan depremle ilgili yapılan açıklamada, saat 03.37'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.


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