Son Dakika: Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:13

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün saat 12.25 sıralarında merkez üstü Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.