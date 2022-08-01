Son Dakika: Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Van’ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün saat 12.25 sıralarında merkez üstü Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 01.08.2022, 12:25:32 TSİ
Enlem : 38.8766 N
Boylam : 43.5340 E
Derinlik : 18.35 km
Detay : https://t.co/P3YORILTKR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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