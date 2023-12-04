Erzurum'da 9 öğrenci içtikleri meyve suyundan zehirlendi!

Erzurum'da bir lisede 9 öğrenci içtikleri meyve suyundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 17:51
Erzurum'da 9 öğrenci içtikleri meyve suyundan zehirlendi!
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Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 9 öğrenci hastalandı. İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin, içtikleri meyve suyundan dolayı zehirlendiği belirlendi.

Öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


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