5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar'da bir lisede 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Proje Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerde, yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar görüldü.
Rahatsızlıkları devam eden 5 öğrenci, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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