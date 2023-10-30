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5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'da bir lisede 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 13:28
5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Afyonkarahisar Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Proje Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerde, yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar görüldü.

Rahatsızlıkları devam eden 5 öğrenci, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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