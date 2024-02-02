Erzurum'da apartman yangını... 1 kadın ve 1 çocuk dumandan etkilendi!
Yakutiye'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın ile çocuk tedavi altına alındı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrü Paşa Mahallesi Şehit Kadir Akbulut Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katındaki evin yatak odasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Yangında binanın üst katında ikamet eden 68 yaşındaki Sebahat A. ile başka bir dairede bulunan 6 yaşındaki Yunus Emre Düzgün dumandan etkilendi.
Yaşlı kadın, itfaiye aracının sepetiyle evinden kurtarıldı.
Kadın ve çocuk, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın çıkan dairede hasar oluştu.
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