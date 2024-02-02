Kahramanmaraş'ta konteynerde yangın... İnceleme başlatıldı!
Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan konteyner alev alev yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Arslanbey Mahallesi’ndeki konteynerde gece geç saatlerinde yangın çıktı.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalelerine rağmen çıkan yangın sonrası konteyner alev alev yandı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Soğutma işlemleri tamamlanan yangında can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri yangın sonrası inceleme başlattı.
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