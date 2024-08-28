Erzurum'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 2 kardeş öldü

Erzurum'un Hınıs ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 14:28
Erzurum'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 2 kardeş öldü
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Ketenci Mahallesi'nde Ergün (37) ve Engin Bülbül (38) kardeşler ile akrabaları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, silahla vurulan iki kardeş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, iki kardeşin de olay yerine yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, şüpheli olduğu değerlendirilen firari H.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.


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