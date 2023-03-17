Erzurum’da 'Arka Sokaklar' operasyonu

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:36

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 10:37

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından Erzurum genelinde fuhuş suçunun önlenmesine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü’nce 2 ay süre ile yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde ‘Fuhşa Teşvik Aracılık ve Yer Temini’ suçlarına karıştığı tespit edilen, 14 şüpheli şahıs il merkezinde, 1 şüpheli şahıs Çat ilçesinde olmak üzere toplam da 15 şüpheli şahıs düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak göz altına alındı.

Fuhşa karıştığı tespit edilen 114 şahsa toplamda 1 milyon 516 bin TL idari para cezası uygulandı.

Şüpheli şahıslar “Fuhşa Teşvik Aracılık ve Yer Temini” suçlarından haklarında hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte işlemleri akabinde adli makamlara sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 4 şüpheli şahıs savcılıktan, 7 şüpheli şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.