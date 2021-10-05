Erzurum'da babasının av tüfeğiyle oynarken ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Erzurum'da 13 yaşındaki bir çocuk babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

AA
05 Ekim 2021 Salı, 14:55
Erzurum'da babasının av tüfeğiyle oynarken ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, oynadığı babasına ait ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

Yiğityolu Mahallesi'nde yaşayan A.M, evin yanındaki ahırda babası F.M'ye ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Tüfeğin ateş alması sonucu sağ göğsünden ağır yaralanan A.M, yakınlarının yardımıyla Karayazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

A.M, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada müdahale edilen A.M'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.


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