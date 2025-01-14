Erzurum'da çöp yığını isyan ettirdi

Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:44

Güncelleme: 14.01.2025 - 09:44

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kotik Köyü'nde, köy çeşmesinin çevresine bırakılan çöp yığınları büyük tepki topluyor. Çeşmeden su almak için gelenlerin çöplerini bilinçsizce etrafa bırakması, hem köy halkını hem de çeşmenin bulunduğu tarlanın sahibini zor durumda bırakıyor.

Çeşmenin bulunduğu alanın sahibi, duruma olan tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Burası benim tarlamın başı, çöplük değil. Her hafta poşetlerle çöpleri topluyoruz, ama bu durum bitmek bilmiyor. Eğer bu böyle devam ederse çeşmeyi iptal edeceğim."

Çevreye sakinleri, bu davranışların hem çevreyi kirlettiğini hem de köyün düzenini bozduğunu ifade etti. Çeşme çevresindeki temizlik için yetkililerden destek isteyen köy sakinleri, kalıcı bir çözüm bulunmasını talep ediyor.







