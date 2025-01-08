Belediye ekipleri de şaşırdı: Mersin'de bir evden 10 kamyon çöp çıktı!
Toroslar Belediyesi ekipleri, yaşlı bir kişinin kaldığı eve özel kıyafetlerle girerek 10 kamyon çöp çıkardı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, tek başına yaşayan yaşlı bir yurttaşın ailesi, babalarının atık ve çöp biriktirdiğini, bu durumun hem kendisinin hem de çevre sakinlerinin sağlığını tehdit ettiğini belirterek, belediye ekiplerinden yardım istedi.
Ailenin talebi üzerine yaşlı adamın yaşadığı Osmaniye Mahallesi’ndeki eve giden Toroslar Belediyesi ekipleri, evin tüm odalarının çöp yığınına döndüğünü gördü.
Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu evde uzun süredir biriktirilen çöp yığınları, kamyonlara yüklenerek imha edildi. Evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.
Yapılan kapsamlı temizlik çalışmasından dolayı yaşlı adamın ailesi ve mahalle sakinleri duydukları memnuniyeti dile getirirken, Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, bu tür durumların halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti.
Yıldız, “Halkımızın sağlığı ve huzuru bizim önceliğimizdir. Gelen şikayet üzerine ekiplerimiz derhal harekete geçti. Çöp evde gerçekleştirdiğimiz temizlik ve ilaçlama çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin yaşadığı olumsuzlukları gidermiş olduk. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için 7 gün 24 saat görev başında" dedi.
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