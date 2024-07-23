Erzurum’da dehşet: Muhtarı ayağından vurdu

Erzurum’da henüz nedeni bilinmeyen şekilde Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Kürşat Oğurlu ayağından vuruldu.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 09:28
Erzurum’da dehşet: Muhtarı ayağından vurdu
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Yakutiye İlçesi Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Kürşat Oğurlu, Endüstri Caddesi’nde park halindeki otomobilinde henüz bilinmeyen bir nedenle M.K’nin silahlı saldırısına uğradı.

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan Muhtar Kürşat Oğurlu, ekipler tarafından ambülans ile Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Muhtar Kürşat Oğurlu’nun tanıdıkları ve ailesini polis ekipleri sakinleştirmeye çalışırken, zanlı M.K’yi gözaltına aldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Muhtar Kürşat Oğurlu’nun tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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