Rus uyruklu PKK'li Erzurum'da yakalandı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nin Rusya'daki faaliyetlerinde yer alan Rus uyruklu bir kişinin yakalandığı bildirildi.

ANKA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 19:22
Rus uyruklu PKK'li Erzurum'da yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışma başlattı. 

Düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya'daki yapılanmalarında faaliyet yürüttüğünü tespit edilen Rus uyruklu N.O.P'yi Aşkale ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Rus uyruklu N.O.P., Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


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