Rus uyruklu PKK'li Erzurum'da yakalandı

Yayınlanma: 16.07.2024 - 19:22

Güncelleme: 16.07.2024 - 19:22

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya'daki yapılanmalarında faaliyet yürüttüğünü tespit edilen Rus uyruklu N.O.P'yi Aşkale ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Rus uyruklu N.O.P., Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.