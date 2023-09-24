Erzurum'da eşi ve çocuklarını bıçakla rehin alan kişi serbest bırakıldı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

AA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 19:56
Erzurum'da eşi ve çocuklarını bıçakla rehin alan kişi serbest bırakıldı
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Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yaşayan T.Y., evinde henüz belirlenemeyen nedenle eşi B.Y. ile tartışmaya başladı.

BIÇAKLA REHİN ALDI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada T.Y., eşi ve çocukları Z.Y, U.Y. ve M.Y.'yi mutfaktan aldığı bıçakla evde rehin aldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ikna çabası karşılık bulamayınca, bölgeye özel harekat polisleri ekipleri istendi.

SERBEST BIRAKILDI!

Kapıyı kırarak içeri giren özel harekat ekipleri, rehin tutulan anne ve çocuklarını kurtardı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen baba T.Y. ise gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.


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