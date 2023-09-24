Uzaklaştırması vardı: Eşini ve çocuklarını rehin aldı!

Erzurum’un Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde iki çocuğunu ve eşini rehin alan T.Y. polisin yaptığı operasyonla ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 13:34
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Daha önceleri eşi ile sık sık tartıştığı ve bir süre için uzaklaştırma da aldığı belirtilen T.Y.’nin gece saatlerinde eşine yüksek sesle bağırdığı duyuldu. Apartmanda bulunan komşular seslerin bir anda kesilmesinden şüphelenerek polise durumu bildirdi. 

Eve gelen polis bütün ısrarlara rağmen T.Y. ve eşine ulaşamadı, seslenmelere rağmen evin kapısı açılmadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri polisle birlikte birinci katta bulunan evin dışarıdan camını ve içerden kapısını açmak zorunda kaldı. 

Olay yerine özel harekat polisleri de çağrıldı. Olay anı saniye saniye cep telefonuna kaydedildi. Bu esnada apartmanda ikamet edenlerin tamamının binadan çıktığı ve korku dolu anlar yaşadığı belirtildi. 

Kurtarma operasyonun ardından; önce kadın ve çocuklar dışarı çıkarıldı ve ambulansa alındı. Daha sonra baba T.Y. polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


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