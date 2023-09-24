Uzaklaştırması vardı: Eşini ve çocuklarını rehin aldı!
Erzurum’un Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde iki çocuğunu ve eşini rehin alan T.Y. polisin yaptığı operasyonla ele geçirildi.
Daha önceleri eşi ile sık sık tartıştığı ve bir süre için uzaklaştırma da aldığı belirtilen T.Y.’nin gece saatlerinde eşine yüksek sesle bağırdığı duyuldu. Apartmanda bulunan komşular seslerin bir anda kesilmesinden şüphelenerek polise durumu bildirdi.
Eve gelen polis bütün ısrarlara rağmen T.Y. ve eşine ulaşamadı, seslenmelere rağmen evin kapısı açılmadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri polisle birlikte birinci katta bulunan evin dışarıdan camını ve içerden kapısını açmak zorunda kaldı.
Olay yerine özel harekat polisleri de çağrıldı. Olay anı saniye saniye cep telefonuna kaydedildi. Bu esnada apartmanda ikamet edenlerin tamamının binadan çıktığı ve korku dolu anlar yaşadığı belirtildi.
Kurtarma operasyonun ardından; önce kadın ve çocuklar dışarı çıkarıldı ve ambulansa alındı. Daha sonra baba T.Y. polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- Ali Sabancı'dan kötü haber
- Yanlışlıkla oğlunu vuran baba yaşamına son verdi
- 'Çok endişemiz var...'
- 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme!
- Nükleer santralı soğutacak su sıcaklığı rekor seviyede
- Dilan ve Engin Polat nasıl para kazanıyor?
- Örsan Öymen'den çarpıcı başkanlık önerisi
- CHP Ankara İl Başkanı belli oldu!
- Paris Olimpiyatları'nı garantiledik!