Erzurum’da feci kaza: Araçlar bahçe duvarından aşağı uçtu!
Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında iki araç kavşakta çarpıştı daha sonra bir apartmanın bahçesine uçtu. Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Muhammet Faik Orhan idaresindeki 34 JN 7887 plakalı otomobil ile Kadir Gökoğlan’ın kullandığı 25 FF 762 plakalı otomobil İbrahim Polat Caddesi’nde henüz sebebi belli olmayan nedenden dolayı kavşakta çarpıştı.
Çarpışma sonrası otomobillerden biri yaklaşık 5-6 metre yükseklikten Yenidoğan Yapı Kooperatifinin merdivenlerine, diğeri ise aynı binanın bahçesinde park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.
Olay yerine polis, ambulans ve AFAD ekipleri geldi. Kazada yaralanan sürücüler Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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