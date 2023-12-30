Erzurum'da korkunç kaza... Araçtaki 3 kişi de hayatını kaybetti!

Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 13:48
Erzurum'da korkunç kaza... Araçtaki 3 kişi de hayatını kaybetti!
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Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında A.Ö. idaresindeki 06 FT 9541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü A.Ö., araçta bulunan N.Ö. ve T.Ö. hayatını kaybetti.


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