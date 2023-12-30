Erzurum'da korkunç kaza... Araçtaki 3 kişi de hayatını kaybetti!
Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında A.Ö. idaresindeki 06 FT 9541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü A.Ö., araçta bulunan N.Ö. ve T.Ö. hayatını kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi
- Uzman isimden ‘yanardağ’ uyarısı: ‘Patlama yapabilir'
- Suudi Arabistan'dan açıklama
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!
- Maça çıkmayacaklar...
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- '2. Sayfa' bitti, İrem Derici'nin paylaşımı gündem oldu
- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'Süper Kupa' önerisi
- Ali Koç'tan tokat gibi cevap!