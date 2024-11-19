Erzurum'da feci kaza: Gölete düşen otomobilin sürücüsü öldü

Erzurum'un Karayazı ilçesinde gölete düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzurum'da feci kaza: Gölete düşen otomobilin sürücüsü öldü
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:50

K.Y'nin (45) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Köyceğiz Göleti'ne düştü.

Otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, sürücü ise suda kayboldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve komando timi sevk edildi. Ekiplerce yürütülen arama çalışması sonucunda K.Y'nin cenazesine ulaşıldı.

Cenaze dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı.


Etiketler: #acil durum #Acil #Erzurum

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