Erzurum'da feci kaza: Gölete düşen otomobilin sürücüsü öldü
Erzurum'un Karayazı ilçesinde gölete düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
K.Y'nin (45) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Köyceğiz Göleti'ne düştü.
Otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, sürücü ise suda kayboldu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve komando timi sevk edildi. Ekiplerce yürütülen arama çalışması sonucunda K.Y'nin cenazesine ulaşıldı.
Cenaze dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı.
Etiketler: #acil durum #Acil #Erzurum
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