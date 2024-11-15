Erzurum’da jandarmadan operasyon: Aranan 6 şahıs yakalandı
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan kontrollerde 6 aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 482 şahıs ile 81 araç kontrol edilirken çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.
SİLAHLARA EL KONULDU
Yapılan çalışmada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet av tüfeğine el konuldu.
Şüpheliler hakkında düzenlenen evrak adli makamlara sevk edildikleri belirtildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir” denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile görüşmesini anlattı
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- AKP'li başkandan 'torpil' savunması
- 2 çocuk vurulmuş halde ölü bulundu!
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin fotoğrafı
- 'Bundan 25 gün önce de...'
- 'Erdoğan' zirvesi sonrası MHP'den bir paylaşım daha!
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi