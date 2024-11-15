Erzurum’da jandarmadan operasyon: Aranan 6 şahıs yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan kontrollerde 6 aranan şahıs yakalandı.

Erzurum’da jandarmadan operasyon: Aranan 6 şahıs yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:48

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 482 şahıs ile 81 araç kontrol edilirken çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.

SİLAHLARA EL KONULDU

Yapılan çalışmada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet av tüfeğine el konuldu.

Şüpheliler hakkında düzenlenen evrak adli makamlara sevk edildikleri belirtildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir” denildi.


Etiketler: #Erzurum #Jandarma

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