Erzurum'da sır olay: Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Necla Kılıç'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
HAREKETSİZ BULUNDU
İhbar üzerine eve giden ekipler, Kılıç'ı hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kılıç'ın cenazesi, ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Erzurum
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