Erzurum'da sır olay: Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Erzurum'da sır olay: Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:01

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Necla Kılıç'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAREKETSİZ BULUNDU

İhbar üzerine eve giden ekipler, Kılıç'ı hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kılıç'ın cenazesi, ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Erzurum

İlgili Haberler

MasterChef lor dolması nasıl yapılır? Erzurum'un sevilen lezzeti enfes lor dolması tarifi...

MasterChef lor dolması nasıl yapılır? Erzurum'un sevilen lezzeti enfes lor dolması tarifi...
Erzurum-Artvin karayolunda trafik kazası: 5 yaralı

Erzurum-Artvin karayolunda trafik kazası: 5 yaralı
Termometreler 8,8 dereceyi gördü: Ekim ayının en soğuk ili Erzurum oldu!

Termometreler 8,8 dereceyi gördü: Ekim ayının en soğuk ili Erzurum oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler