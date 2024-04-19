Erzurum'da FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
Erzurum'da FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, kentte "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan özel sektörde eskiden öğretmenlik yapan A.A'yı yakaladı.
FETÖ hükümlüsü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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