Erzurum'da FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

Erzurum'da FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 15:55
Erzurum'da FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, kentte "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan özel sektörde eskiden öğretmenlik yapan A.A'yı yakaladı.

FETÖ hükümlüsü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 


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