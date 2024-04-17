Edirne'de FETÖ ile ilişkili 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, FETÖ ile ilişkili 2 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

AA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:27
Edirne'de FETÖ ile ilişkili 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Abone Ol google-news

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.C. ve F.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.


fetö haberleri

İlgili Haberler

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
FETÖ’nün İzmir'deki kasalarına operasyon: 36 gözaltı

FETÖ’nün İzmir'deki kasalarına operasyon: 36 gözaltı
FETÖ'den aranan dershane öğretmeni yakalanıp, tutuklandı

FETÖ'den aranan dershane öğretmeni yakalanıp, tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ali Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin acı tablosu açıklandı: 6 bin 530 trafik kazası, 75 can kaybı...

Ali Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin acı tablosu açıklandı: 6 bin 530 trafik kazası, 75 can kaybı...
Son Dakika: Lokanta ve kafelerde KDV oranı artıyor

Son Dakika: Lokanta ve kafelerde KDV oranı artıyor
Bahçeli'nin 'Akşener' çağrısına yanıt verdi... İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu'ndan flaş açıklama: 'AK Parti yönetimine karşıyız'

Bahçeli'nin 'Akşener' çağrısına yanıt verdi... İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu'ndan flaş açıklama: 'AK Parti yönetimine karşıyız'
Ünlü müzisyen ‘İngilizce öğretmeni oldu’ iddialarına yanıt verdi!

Ünlü müzisyen ‘İngilizce öğretmeni oldu’ iddialarına yanıt verdi!
Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!
Neslihan Atagül TikTok’a girdi! İlk paylaşımı dikkat çekti

Neslihan Atagül TikTok’a girdi! İlk paylaşımı dikkat çekti
İsrail devlet televizyonu açıkladı: Hava Kuvvetleri İran'a olası bir saldırı için hazırlıklarını bitirdi

İsrail devlet televizyonu açıkladı: Hava Kuvvetleri İran'a olası bir saldırı için hazırlıklarını bitirdi
Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek! Tarih belli oldu

Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek! Tarih belli oldu