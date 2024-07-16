Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski polis yakalandı.

AA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 16:17
Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, kentte FETÖ'ye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mesleğinden ihraç edilen eski polis A.K'yi yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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