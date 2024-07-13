Erzurum'da gölde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde girdiği gölde kaybolan gencin cenazesi bulundu.

AA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 09:25
Erzurum'da gölde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde Balıklı Mahallesi'ndeki Tortum Gölü'ne serinlemek için giren 17 yaşındaki Bedirhan Kotan'ı arama çalışmalarına sabah erken saatlerinde yeniden başlandı.


AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekipleri ile UMKE personeli göl ve çevresinde arama çalışması yürüttü.


Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, Kotan'ın cesedine göl içerisinde ulaştı.



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