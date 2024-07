Uzmanından boğulma olaylarına müdahale edecek kişilere uyarı

Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:08

Güncelleme: 11.07.2024 - 12:08

Yurt genelinde sıcak havalarda vatandaşlar deniz, gölet, havuz ve barajlarda serinlemeye çalışırken, Şırnak’ın Cizre ilçesinde ise vatandaşlar Dicle Nehri’nde serinlemeyi tercih ediyor. Yazın boğulma vakaları da yaşanırken, yüzme antrenörü Ahmet Pözüt son dönemlerde boğulma vakalarında artış görüldüğünü söyledi. Pözüt, "Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlarımızın serinlemek amaçlı göletlere, nehirlere girdiklerini görüyoruz. Bu durum yetişkinler de dâhil olmak üzere çocuklar için çok tehlike arz etmektedir. Yüzme bilmeyenlerin gölet, nehir kenarları ve yasaklı bölgelerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Projeler ve eğitimlerle beraber bir nebze de olsa boğulma vakalarının azalması konusunda çalışmalar yapmaktayız" dedi.

''YÜZME BİLEN VE EĞİTİMİNİ ALMIŞ KİŞİLER MÜDAHALE ETMELİ''

Boğulma vakası görüldüğünde hemen sağlık ekiplerine haber verilmesi gerektiğini aktaran Pözüt, "Nehirde ya da suda boğulan bir kişiyi gördüğümüzde kesinlikle müdahale edecek olan kişinin yüzme bilen ve eğitimini almış birisi olması gerekiyor. İlk olarak kendi can güvenliğini almak gerekmektedir. Can güvenliğini aldıktan sonra suda boğulan kişinin önünden değil de arkasından yaklaşıp, sakince onu sudan çıkarmaya çalışması gerekiyor. Boğulan kişi can havliyle çırpındığı için arkasından yaklaşmadığımızda cankurtaranı da boğabilir. Bu konuda eğer müdahale edeceksek eğitimli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.