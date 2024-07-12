Gölette boğulma tehlikesi geçiren Yasin hayatını kaybetti!

Mardin’in Derik ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren Yasin Eliş (7) tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 14:46
Gölette boğulma tehlikesi geçiren Yasin hayatını kaybetti!
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Olay, 7 Temmuz’da Derik ilçesine bağlı kırsal Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Serinlemek amacıyla hayvanların su içmesi için yapılan gölete giren Yasin Eliş, boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerin sudan çıkardığı Yasin, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Yasin Eliş, bugün sabah saatlerinde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Yasin Eliş’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, götürüldüğü kırsal Kocatepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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