Erzurum’da 'kaçak silah' operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında; Aziziye ilçesinde 4 adet tabanca ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 17:53
Erzurum’da 'kaçak silah' operasyonu
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Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekiplerince yapılan arama faaliyeti sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 350 adet 7.65 mm fişek, 50 adet 9 mm fişek, 15 adet tabanca parçası ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kaçakçılık ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir” denildi.


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