Erzurum'da kafasına buz kütlesi düşen üniversite öğrencisi kurtarılamadı!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 12:16

Güncelleme: 27.12.2024 - 12:23

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta gece saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Arif Talat Algın (22) sokakta yürürken, üzerine bir anda binanın çatısından buz ve kar kütleleri düştü. Ağır yaralanan Arif Talat Algın, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Algın, bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Algın'ın yaşamını yitirmesine neden olan kaza ise, anbean çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Hayatını kaybeden öğrenci için bugün okulunda bir tören yapıldı. Arif Talat Algın, Türk bayrağına sarılı tabut içinde öğrenim gördüğü Edebiyat Fakültesi'ne getirildi. Fakülte binasında düzenlenen törenin ardından Algın'ın cenazesi, uçakla Bursa'ya gönderildi. Törende Algın'ın ailesi, arkadaşları ve hocaları gözyaşına boğuldu.

Fakülte koridorunda aile üyeleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, hocalar ve öğrencileri Arif Talat Algın'ın cenaze namazını kıldı.

REKTÖR BAŞSAĞLĞI MESAJI YAYIMLADI

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi öğrencimiz Arif Talat Algın kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm Atatürk Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Evladımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.