Erzurum'da feci olay... Çatıdan üzerine buz kütlesi düştü!
Lalapaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde 22 yaşındaki A.T.A.'nın üzerine buz kütlesi düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Erzurum'un Lalapaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde A.T.A.'nın (22) adlı gencin üzerine bir binanın çatısından buz kütleleri düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan genç, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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