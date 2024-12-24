Erzurum'da feci olay... Çatıdan üzerine buz kütlesi düştü!

Lalapaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde 22 yaşındaki A.T.A.'nın üzerine buz kütlesi düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzurum'da feci olay... Çatıdan üzerine buz kütlesi düştü!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:22

Erzurum'un Lalapaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde A.T.A.'nın (22) adlı gencin üzerine bir binanın çatısından buz kütleleri düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan genç, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #buz #Erzurum #yaralı #Bina

İlgili Haberler

Çatıdan üzerine buz kütlesi düşen şahıs yaralandı

Çatıdan üzerine buz kütlesi düşen şahıs yaralandı
Başına buz kütlesi düştü: 1 haftadır yoğun bakımda

Başına buz kütlesi düştü: 1 haftadır yoğun bakımda
Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu

Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler