Erzurum'da kar keyfi: Sokaklar kayak pistine döndü
Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı, cadde ve sokakları adeta kayak pistine çevirdi. Gençler, gece saatlerinde kayak yaparak karın tadını çıkardı.
Erzurum'da kuvvetli şekilde yağan kar, kenti beyaza bürürken bazı gençler için eğlenceli anlara sahne oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan cadde ve sokakları fırsat bilen Erzurumlular, kayak ve snowboard yaparak kışın keyfini çıkardı.
Özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde trafiğin durmasıyla birlikte gençler kayak takımları ve snowboardlarıyla sokaklara çıktı. Kayarak eğlenceli anlar yaşayan gençler, o anları cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Etiketler: #Erzurum #kar yağışı
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