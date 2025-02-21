Erzurum'da kar keyfi: Sokaklar kayak pistine döndü

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı, cadde ve sokakları adeta kayak pistine çevirdi. Gençler, gece saatlerinde kayak yaparak karın tadını çıkardı.

Erzurum'da kar keyfi: Sokaklar kayak pistine döndü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:36

Erzurum'da kuvvetli şekilde yağan kar, kenti beyaza bürürken bazı gençler için eğlenceli anlara sahne oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan cadde ve sokakları fırsat bilen Erzurumlular, kayak ve snowboard yaparak kışın keyfini çıkardı.

Özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde trafiğin durmasıyla birlikte gençler kayak takımları ve snowboardlarıyla sokaklara çıktı. Kayarak eğlenceli anlar yaşayan gençler, o anları cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.


Etiketler: #Erzurum #kar yağışı

İlgili Haberler

İstanbul'da kar yağışı barajlara yaradı: Yüzde 70'lere yükseldi!

İstanbul'da kar yağışı barajlara yaradı: Yüzde 70'lere yükseldi!
Erzurum’da 'kar yağışı' etkisi: 995 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzurum’da 'kar yağışı' etkisi: 995 köy yolu ulaşıma kapalı
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı: Yerler beyaza büründü

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı: Yerler beyaza büründü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler