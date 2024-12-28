Erzurum’da kar yağışı: Çok sayıda araç yolda kaldı!
Aşkale ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetini iyice artırınca çok sayıda araç Erzincan ve Bayburt Karayolu'nda mahsur kaldı.
Meteoroloji'nin başta yurdun doğusu ve kuzeydoğusu için yaptığı uyarıların ardından Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Aşkale ilçesinin merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştığı öğrenildi.
Erzurum’un Erzincan ve Bayburt kavşağında yer alan Aşkale’de, bölgenin önemli geçiş noktalarından olan Tepebaşı ve Kopdağı geçitlerinde, sürücüler hem kar yağışı hem de meydana gelen kazalar nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.
Aşkale 121. Karayolları ekipleri, kar yağışı öncesinde aldıkları önlemler sonucunda şiddetli kar yağışı sırasında yoğun çalışmaları ile aksaklıklara geçit vermemeye çaba gösteriyor.
Tepebaşı mevkiinde maddi hasarlı kaza yapan araç sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Çekiciyle kaldırılan hafif ticari araç sonrası karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparak trafik akışını sağladı.
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