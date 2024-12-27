Yüksekova-Van karayolunda çok sayıda TIR mahsur kaldı!

Yüksekova-Van karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda TIR yolda mahsur kaldı. TIR şoförleri, karayolları ekiplerinden yardım istedi.

Yüksekova-Van karayolunda çok sayıda TIR mahsur kaldı!
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:01

Hakkari ve ilçelerinde dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova-Van karayolunda bulunan Yeniköprü’de yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'lar mahsur kaldı. Kardan dolayı ilerleyemeyen TIR şoförleri, Karayolları ekiplerinden yardım istedi.

Öte yandan Hakkari ve Yüksekova’da kar yağışı sürerken şehir merkezi ve yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.


Etiketler: #hakkari #kar yağışı #TIR #Mahsur

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