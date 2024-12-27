Yüksekova-Van karayolunda çok sayıda TIR mahsur kaldı!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:01

Güncelleme: 27.12.2024 - 16:01

Hakkari ve ilçelerinde dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova-Van karayolunda bulunan Yeniköprü’de yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'lar mahsur kaldı. Kardan dolayı ilerleyemeyen TIR şoförleri, Karayolları ekiplerinden yardım istedi.

Öte yandan Hakkari ve Yüksekova’da kar yağışı sürerken şehir merkezi ve yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.