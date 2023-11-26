Bodrum'da sahilde ve denizde 2 ceset bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde biri sahilde diğeri denizde olmak üzere 2 erkek cesedi bulundu.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi Ilgın Sahili'ne giden yurttaşlar, sahilde bir kişinin hareketsiz ve yarı çıplak şekilde yattığını gördü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı kontrollerde ise bir erkek cesedi daha bulundu. Göçmenlere ait olduğu tahmin edilen iki kişinin cansız bedenleri, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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