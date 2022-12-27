Erzurum'da korkutan deprem!
AFAD'ın açıklamasına göre Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akşam saat 19.33'de yaşanan depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2022
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Horasan (Erzurum)
Tarih:2022-12-27
Saat:19:33:15 TSİ
Enlem:40.041 N
Boylam:42.273 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/HcEYmYTr9w@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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