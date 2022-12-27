Erzurum'da korkutan deprem!

AFAD'ın açıklamasına göre Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 19:42
Erzurum'da korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akşam saat 19.33'de yaşanan depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

 


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