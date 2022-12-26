Son Dakika... Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2022 Pazartesi, 09:13
Son Dakika... Ege Denizi'nde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 07.33'te meydana gelen depremin derinliği 28.98 km olarak ölçüldü.


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