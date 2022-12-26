Son Dakika... Ege Denizi'nde deprem!
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 07.33'te meydana gelen depremin derinliği 28.98 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2022
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2022-12-26
Saat:07:33:48 TSİ
Enlem:38.213 N
Boylam:24.757 E
Derinlik:28.98 km
Detay:https://t.co/tXhcEqcHcK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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