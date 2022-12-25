Muğla'da deprem
Muğla'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.3 km olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi Muğla'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre deprem saat 19.13'te gerçekleşti. Depremin derinliği ise 4.3 kilometre olarak ölçüldü.
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