Muğla'da deprem

25 Aralık 2022 Pazar, 19:27

Kandilli Rasathanesi Muğla'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre deprem saat 19.13'te gerçekleşti. Depremin derinliği ise 4.3 kilometre olarak ölçüldü.