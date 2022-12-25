Muğla'da deprem

Muğla'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.3 km olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2022 Pazar, 19:27
Muğla'da deprem
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Kandilli Rasathanesi Muğla'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre deprem saat 19.13'te gerçekleşti. Depremin derinliği ise 4.3 kilometre olarak ölçüldü.

 


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