Erzurum'da lokantaya silahlı saldırı: 1 yaralı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 21:34

Güncelleme: 11.01.2023 - 21:34

Kentte Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 103. Sokak'ta bir lokantaya, akşam kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açılması sonucu çalışanlarından biri yaralandı. Şüpheliler bölgeden kaçarak uzaklaşırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla şehir hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, lokantanın önünde çok sayıda boş kovan buldu.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.