Erzurum'da seyir halindeki taksi şoförüne silahlı saldırı!
Horasan'da bir taksi şoförünün aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandığı aktarıldı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde E.Y. idaresindeki taksiye, seyir halindeyken bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!
Bu sırada bölgede bulunan polisler, havaya ateş açarak saldırganın silahını bırakmasını istedi. Polis ekipleri, kısa sürede şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan E.Y., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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