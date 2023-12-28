Oto tamirci önünde silahlı çatışma: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir oto tamirci dükkanının önünde çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:26
Oto tamirci önünde silahlı çatışma: 5 yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde bir oto tamircinin önüne otomobiliyle gelen M.V., dükkan önünde bekleyen kişilere tabanca ile ateş açtı.

Grubun da tabanca ile karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Araçların arkasına saklanarak açılan ateşte, dükkan önünde bekleyenlerden 5 kişi yaralandı.

Otomobille gelen saldırgan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar E.C., S.G., S.D., S.D. VE. M.A.A.’nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çatışma anları ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, M.V.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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