Bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme: 6 tutuklama!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 16:29

Güncelleme: 27.12.2023 - 16:29

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül'de Ekinci Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu S.K. öldü, M.Ç. ve K.B. kazara yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheliler A.T., M.E.D., M.A., H.D., B.B., S.K. ve C.Ç.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.