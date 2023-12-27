Bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme: 6 tutuklama!
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesi, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 zanlı tutuklandı.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül'de Ekinci Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu S.K. öldü, M.Ç. ve K.B. kazara yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheliler A.T., M.E.D., M.A., H.D., B.B., S.K. ve C.Ç.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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