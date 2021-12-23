Erzurum'da skandal sözler: 'Tayyip Bey'in yanına gelmeyenin imanından şüphe ederim'
Erzurum'da dernek başkanı İbrahim Özmen'in, "Tayyip Bey'in yanına gelmeyen adamın imanından şüphe ederim" açıklaması tepki çekti.
Erzurum'da kurulan ve başkanlığını İbrahim Özmen'in yürüttüğü Kanaat Önderleri Derneği 4 bin aktif üyesi ve 40 bin kişilik grup üyesiyle bünyesinde 100 kişilik kadrosuyla 3'üncü yılına girdi.
Kanaat Önderleri Derneği'nin kuruluşunun 3'üncü yıl dönümündeki basın toplantısı düzenlendi. Toplatnıda ise Başkan İbrahim Özmen'in sözleri tepki çekti.
Haberiva'nın aktardıklarına göre, Toplantı sırasında İbrahim Özmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili, "Tayyip Bey'in yanına gelmeyen adamın imanından şüphe ederim" ifadelerini kullandı.
İşte o anlar:
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu