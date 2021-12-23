Erzurum'da skandal sözler: 'Tayyip Bey'in yanına gelmeyenin imanından şüphe ederim'

23 Aralık 2021 Perşembe, 12:27

Erzurum'da kurulan ve başkanlığını İbrahim Özmen'in yürüttüğü Kanaat Önderleri Derneği 4 bin aktif üyesi ve 40 bin kişilik grup üyesiyle bünyesinde 100 kişilik kadrosuyla 3'üncü yılına girdi.

Kanaat Önderleri Derneği'nin kuruluşunun 3'üncü yıl dönümündeki basın toplantısı düzenlendi. Toplatnıda ise Başkan İbrahim Özmen'in sözleri tepki çekti.

Haberiva'nın aktardıklarına göre, Toplantı sırasında İbrahim Özmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili, "Tayyip Bey'in yanına gelmeyen adamın imanından şüphe ederim" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar: