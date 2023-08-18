Erzurum'da sulama göletinde acı olay: 2 çocuk öldü

Erzurum'un Hınıs ilçesinde hayvan sulama göletine giren 3 kız çocuğundan 2'si hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 16:52
Erzurum'da sulama göletinde acı olay: 2 çocuk öldü
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Erzurum'un Hınıs ilçesi Akbayır Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk, ailelerinden habersiz yüzmek için hayvan sulama göletine gitti.

Dibi bataklık gölete giren 7 çocuktan 3'ünün boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşları, durumu ailelerine bildirdi.

Göletten sağ çıkarılan Ecrin Coşkun (9) Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Köylüler, suda kaybolan Elif Berfin Demir (12) ile Serayi Çelik'in (11) ise cansız bedenlerine ulaştı.

İlçedeki hastaneye getirilen Demir ile Çelik'in cenazeleri, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

Olayın ardından göletin suyu boşaltılarak tahliye edildi. Hastaneye gelen çocukların yakınları gözyaşı döktü.


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