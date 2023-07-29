Sinop’ta iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi: 1’inin durumu ağır

Sinop'ta serinlemek için denize giren iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuklardan bir tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 14:44
Sinop’ta iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi: 1’inin durumu ağır
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Sinop'un Kumkapı sahilinde serinlemek için denize giren iki çocuk bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumun fark edilmesi üzerine cankurtaran ekipleri olaya müdahale etti. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu çocuklar ekiplerce denizden çıkarıldı. Sağlık ekipleri çocuklara ilk müdahaleyi sahilde yaptı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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