Erzurum’da tarihi eser operasyonu: 47 parça ele geçirildi

Yayınlanma: 06.12.2024 - 14:51

Güncelleme: 06.12.2024 - 14:51

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5 Aralık 2024 tarihinde Tekman ilçesi Gökoğlan Mahallesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 38 sikke, 3 yüzük, 1 haç objesi, 3 oval parça ve 2 kaşık olmak üzere toplam 47 adet tarihi eser ele geçirildi.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan iki şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada, "Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verdi.